Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (16.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BlackRock-Aktie (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) unter die Lupe.BlackRock sei der größte Vermögensverwalter der Welt und eine stille Macht im Hintergrund, die viele immer noch nicht kennen würden. Das Wachstum der letzten Jahre sei v.a. durch das ETF-Geschäft mit der Marke iShares geprägt gewesen. Mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal breche Euphorie aus.Mit neuen Kundengeldern i.H.v. 172 Mrd. USD sei ein neuer Rekord erzielt worden. Es sei das vierte Quartal in Folge mit mehr als 100 Mrd. USD Zuflüssen gewesen. Insgesamt sei das verwaltete Vermögen um 165 Mrd. USD gestiegen und habe Ende März die astronomische Zahl von 9 Bio. USD erreicht.BlackRock bekomme durch die Corona-Krise Rückenwind und gebe immer mehr Gas. Gestern nach Zahlen sei bei 827,85 USD ein neues Allzeithoch markiert worden, damit sei aus charttechnischer Sicht der Weg nach oben frei. "Der Aktionär" sei von der BlackRock-Aktie überzeugt, rate Anlegern aufgrund der jüngsten Rally allerdings Rücksetzer zum Einstieg abzuwarten. Der Stopp sollte bei 500 Euro platziert werden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2021)Börsenplätze BlackRock-Aktie:XETRA-Aktienkurs BlackRock-Aktie:685,20 EUR +0,50% (16.01.2021, 12:14)