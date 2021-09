Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

9,235 Euro +12,90% (23.09.2021, 19:30)



NYSE-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

10,79 USD +12,88% (23.09.2021, 19:33)



TSE-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

13,64 CAD +11,71% (23.09.2021, 19:33)



ISIN BlackBerry-Aktie:

CA09228F1036



WKN BlackBerry-Aktie:

A1W2YK



Ticker-Symbol BlackBerry-Aktie Deutschland:

RI1



NYSE-Ticker Symbol BlackBerry-Aktie:

BB



Kurzprofil BlackBerry Ltd.:



BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) ist ein Anbieter von mobilen Kommunikationslösungen. Die Gesellschaft beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones und Unternehmenssoftware und -dienstleistungen. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens umfassen Enterprise Solutions and Services, Geräte, BlackBerry Technology Solutions und Messaging. Zu den Tochtergesellschaften gehören BlackBerry Corporation, BlackBerry UK Limited, BlackBerry Singapore Pte. Limited, Good Technology Corporation und QNX Software Systems Limited (QNX). Hautpsitz der BlackBerry Ltd. ist Waterloo, Kanada. (23.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) unter die Lupe.Dreistellige Millionenverluste und schrumpfende Umsätze im zweiten Quartal könnten den Anlegern von BlackBerry die Laune am Donnerstag nicht verderben. Nach der Zahlenveröffentlichung lege die Aktie zweistellig zu.Der Umsatz des kanadischen Unternehmen sei im zweiten Geschäftsquartal 2022 (bis Ende August) um 34% auf 175 Mio. USD gesunken. Analysten hätten jedoch eine noch schlechtere Entwicklung erwartet und nur mit Erlösen von 167 Mio. USD gerechnet. Unter dem Strich habe BlackBerry einen Nettoverlust von 144 Mio. USD verkraften müssen, was je Aktie einen Verlust von 0,06 USD bedeutet habe. Auch hier seien die Schätzungen der Analysten von einem Verlust je Aktie von 0,07 USD übertroffen worden."In jedem Segment haben die Umsätze die Erwartungen übertroffen", habe BlackBerry-CEO John Chen laut Pressemitteilung kommentiert. Besonders habe die Geschäftsführung die robuste Umsatzentwicklung der Cyber-Security-Geschäfte hervorgehoben und betont, dass der IoT-Bereich auch angesichts der weltweiten Halbleiterknappheit sich gut entwickelt habe. Cyber-Security habe 120 Mio. USD erlöst, IoT 40 Mio. USD.Über 67% Kursverlust hätten die Anleger seit dem Rekordhoch Ende Januar ertragen müssen. Die besser als erwarteten Zahlen sowie die positive Kursreaktion seien hier nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der nächste positive Treiber könnte der Verkauf des Patentportfolios werden, bremsend dürfte sich aber die sehr ambitionierte Bewertung der BlackBerry-Aktie auswirken. Aktuell sei diese potenzielle Turnaround-Story noch zu heiß. Abwarten, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BlackBerry-Aktie: