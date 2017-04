Nasdaq-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

Kurzprofil BlackBerry Ltd.:



BlackBerry Ltd. ist ein kanadischer Anbieter mobiler Kommunikationslösungen. Das Tätigkeitsspektrum von BlackBerry umfasst den Verkauf von Smartphones, Enterprise Software und dazugehörigen Services



BlackBerry Ltd. wurde 1984 gegründet und gehörte zu den Pionieren der Smartphone-Branche. Hautpsitz der BlackBerry Inc. ist Waterloo, Kanada.



Toronto (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse des Analysten Daniel Chan von TD Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Daniel Chan vom Investmenthaus TD Securities die Aktien des kanadischen Smartphone-Herstellers BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY) weiterhin zum Kauf.Die Quartalszahlen von BlackBerry Ltd. seien besser als erwartet ausgefallen. Mobility Solutions und niedrigere Aufwendungen für Forschung & Entwicklung hätten das Übertreffen der Annahmen ermöglicht. Enterprise Software und Radar würden ein starkes Momentum zeigen.Beim Thema Internet der Dinge habe BlackBerry vielfältige Möglichkeiten in der Pipeline. Das Automotive-Geschäft beispielsweise könnte sich verdreifachen. Zu denken sei in dieser Hinsicht an Antivirusprodukte für Autos. Dies könnte eine signifikante Quelle für wiederkehrende Einnahmen repräsentieren.Auf dem aktuellen Kursniveau hält Analyst Daniel Chan das Chance/Risiko-Profil der BlackBerry-Aktie für attraktiv. Der Turnaround des Unternehmens dürfte voranschreiten.Börsenplätze BlackBerry-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:7,45 Euro -1,00% (05.04.2017, 11:46)Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:7,42 Euro -1,80% (05.04.2017, 12:49)