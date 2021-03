Zwar notiere der Bitcoin auf diesem Niveau etwa 20 Prozent unter dem jüngsten Allzeithoch von 58.300 Dollar. Aus charttechnischer Sicht sei der dynamische Aufwärtstrend der vergangenen Monate sei damit weiterhin intakt. Zudem helfe die Korrektur, die überkaufte Situation nach dem nahezu parabolisch anmutenden Anstieg der letzten Wochen zu entspannen.



Auch fundamentale Daten würden darauf hindeuten, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sei. Die US-Kryptobörse Coinbase Pro habe in den vergangenen Tagen weiterhin außergewöhnlich hohe Mittelabflüsse verzeichnet. Dass Profi-Investoren tausende Bitcoins vom Handelsplatz abziehen und an private Wallets und Verwahrstellen transferieren würden, sei ein Indiz, dass die ihre Bestände längerfristig halten möchten - und auch bei der jüngsten Konsolidierung nicht an einen Verkauf denken würden.



Laut Ki Young Ju, CEO des Datenportals CryptoQuant, würden große Bitcoin-Adressen - so genannte "Wale" - tendenziell sogar eher nachkaufen. Auch große Unternehmen wie MicroStrategy und Square hätten ihre Positionen zuletzt aufgestockt. Der Experte vermute daher primär makroökonomische Unsicherheiten hinter den starken Stimmungsschwankungen am Kryptomarkt - und nicht Gewinnmitnahmen von "Walen" und Minern oder eine nachlassende Nachfrage der Institutionellen.



Auch DER AKTIONÄR gehe davon aus, dass es sich bei den aktuellen Kursschwankungen um eine normale Korrektur handle und der Bitcoin mittel- und langfristig weiter steigen werde. Das Chartbild und die robuste Nachfragesituation würden dabei optimistisch stimmen. Investierte Anleger sollten daher dabei bleiben. Mutige Neueinsteiger nutzen mögliche Rückschläge zum Aufbau einer Position, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (01.03.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) hat seine Korrektur am Wochenende fortgesetzt, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Sei der Kurs am Donnerstag zunächst wieder bis auf knapp 52.000 Dollar gestiegen, sei er bis Sonntagabend noch einmal unter die Marke von 44.000 Dollar zurückgefallen. Eine wichtige charttechnische Unterstützung habe den Rückfall jedoch gebremst. Zu Wochenbeginn würden bereits wieder die grünen Vorzeichen dominieren.