Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen - das ist der neue Hype, so die Analysten der DekaBank.Immer mehr alteingesessene große Finanzdienstleister hätten mittlerweile "Krypto" im Angebot. Unternehmen würden sie als alternative Bezahlsysteme prüfen, Privatanleger würden in ihnen attraktive Geldanlagemöglichkeiten wittern, und die Zentralbanken würden überlegen, die zugrundeliegende Technologie der Blockchain für die Schaffung von digitalem Geld zu nutzen.Gleichzeitig würden viele den neuen Kryptowährungen jeglichen Nutzen absprechen: zu teuer, zu umständlich, zu langsam, zu kriminell und zu dreckig. Jegliche Daseinsberechtigung sei schon deswegen verwirkt, weil die Notenbanken am Ende ohnehin alle privaten Währungen verbieten würden. Doch man könnte fast meinen, die Kryptos würden umso wertvoller, je nutzloser sie scheinen, denn die Nachfrage steige weiter. Die zeitweiligen enormen Kursgewinne und die zunehmende mediale Aufmerksamkeit würden einen Aufwärtskreislauf bilden. (Ausgabe vom 04.06.2021) (07.06.2021/ac/a/m)