Es müsse jedoch beachtet werden, dass der Bitcoin oberhalb des oberen Bollinger-Bands bei 36.731 Dollar stehe. Zudem sei der Stochastik-Wert im stark überkauften Bereich. Eine Gegenbewegung sei daher nur eine Frage der Zeit.



Der Bitcoin drehe gerade wieder auf. Auch wenn sich aufgrund des starken Anstiegs der letzten Tage eine Gegenbewegung anbahne, stehe die Chance auf einen Sprung über die obere Range-Kante gut. Hohes Momentum sowie steigendes Handelsvolumen würden dafür sprechen.



Mutige Anleger können weiterhin eine Position als spekulative Depotbeimischung aufbauen, so Timo Nützel von "Der Aktionär".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin ist bereits den sechsten Tag in Folge im Plus, so Timo Nützel von "Der Aktionär".Zum Wochenstart trumpfe er dabei gerade richtig auf. Aktuell kratze die größte Kryptowährung an der 40.000-Dollar-Marke und stehe über zehn Prozent im Plus. Aus charttechnischer Sicht werde es jetzt spannend. Könne die Konsolidierungsphase beendet werden?Nach dem starken Kursverfall zwischen Anfang und Mitte Mai sei der Bitcoin in den Konsolidierungsmodus übergegangen und bewege sich in einer Seitwärtsrange. Die untere Range-Kante gehe dabei von der Unterstützungszone aus, die sich zwischen den Tiefs bei 30.000 und 31.111 Dollar aufspanne. Nach oben sei die Range bei der Widerstandszone zwischen der 40.000-Dollar-Marke und dem Zwischenhoch bei 41.322 Dollar begrenzt.