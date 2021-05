Luno habe zugestimmt, die Anzeigen in ihrer jetzigen Form nicht mehr zu verbreiten. Zukünftige Anzeigen sollten mit einem entsprechenden Warnhinweis ausgestattet, so ASA.



Ob mit oder ohne Warnhinweis: Bitcoin sei Politik und Regulierern ein Dorn im Auge. In China schon länger, im Iran, in der Türkei, in Indien, in der Eurozone, in den USA und in Großbritannien. Dieser Widerstand drücke genauso auf die Stimmung wie die Unberechenbarkeit von Tesla-Chef Elon Musk und seiner Lust daran, den Bitcoin-Kurs mal hoch, mal runter zu katapultieren. Keine Frage: Bitcoin sei ein innovatives Asset, das prinzipiell vor einer aussichtsreichen Zukunft stehe. Kurzfristig sei aber ein Ende der heftigen Volatilität nicht in Sicht.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bei Kryptowährungen kommt es weiter zu extremen Kursschwankungen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach dem Kursplus vom Mittwoch verliere der Bitcoin am frühen Donnerstag 3% auf 38.102 USD. Die Krypto-Plattform Luno habe in Großbritannien eine witzige Werbeaktion für den Bitcoin durchgeführt und dafür Ärger bekommen.Vor über 20 Jahren hätten Manfred Krug und Thomas Gottschalk mächtig Werbung für die Börsengänge von Deutscher Telekom und Deutscher Post gemacht. Mit Erfolg: Die Deutschen hätten sich um die Aktien gerissen. Selbst der dritte Börsengang fast auf dem Rekordhoch der T-Aktie sei 3,5-fach überzeichnet gewesen.Laut der Werbeaufsichtsbehörde sei die Werbung "unverantwortlich und irreführend". Sie weise nicht ausreichend auf die Risiken hin. Luno müsse darauf hinweisen, dass der Bitcoin-Markt unreguliert sei.