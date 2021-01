Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin hat sich in diesem Jahr schwer getan, da die Münze über 30% vom Allzeithoch gefallen ist, so die Experten von XTB.Es sehe jedoch so aus, als ob der Preis es geschafft habe, einen Weg aus dem jüngsten Bereich zu finden. Der Bitcoin habe eine sehr starke Aufwärtsbewegung erlebt und sich über 15% in nur 30 Minuten erholt. Der Preis sei von etwa 31.850 auf fast 37.000 Dollar gesprungen. Wie es bei Kryptowährungen üblich sei, habe es keine Nachrichten gegeben, die diese Bewegung gestützt hätten. Die Gewinne würden zum Zeitpunkt des Schreibens langsam wieder abgegeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link . (29.01.2021/ac/a/m)