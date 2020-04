Risiko minimieren

Strategie schon früh zurechtlegen

Wenn Sie gerade erst in den Handel einstiegen, dann bringen Sie natürlich nur wenig Erfahrung mit. Lesen Sie sich deshalb zuerst in die Materie ein und nutzen Sie Demo-Konten, um sich nach und nach besser zurechtzufinden. Entwickeln Sie dann eine konkrete Strategie.



Einige Anleger verfolgen zum Beispiel die Strategie, die erkauften Bitcoin möglichst lange zu halten. Dieser Plan ergibt nur dann Sinn, wenn Sie davon überzeugt sind, dass die Kryptowährung mit der Zeit wertvoller wird. Alternativ hierzu können Sie die Bitcoin nur kurzfristig in größeren Mengen kaufen, um dann beim nächsten kleinen Preissprung sofort zu verkaufen.



In diesem Fall entsteht der Gewinn durch die schiere Masse, welche sich schnell auf mehrere hundert oder gar mehrere tausende Euro aufsummiert. Wie viel Sie bei dieser Strategie gewinnen können, hängt in erster Linie von der eingesetzten Summe ein. Wer hier mehr investiert, trägt ein höheres Risiko, kann aber auch bei einem schnellen Verkauf nach kurzer Zeit mehr gewinnen.



Eine alternative Strategie: Sie wollen nur wenig Geld investieren und das Risiko in diesem Fall möglichst gering halten. Dann müssen Sie den Markt allerdings ständig beobachten, um auch kleine Preissprünge mitzubekommen, sofort zu kaufen oder zu verkaufen und das gewonnene Geld direkt wieder einzusetzen. Diese Strategie bietet sich für Anleger an, die viel Zeit haben und Motivation mitbringen, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber nur wenig Geld einsetzen wollen.



Aktuelle Informationen stets im Blick behalten

Wenn Sie aktiv handeln wollen, dann sollten Sie stets über die neuesten Entwicklungen auf dem Markt für Kryptowährung Bescheid wissen. Suchen Sie sich einige Medien heraus, die sich intensiv mit der Materie beschäftigen. Sehen Sie sich dann mindestens einmal am Tag die neuesten Meldungen an und ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse. Manchmal kann es auch helfen, wenn Sie sich in Communitys anmelden, in welchen sich ambitionierte Anleger über die neuesten Entwicklungen austauschen. Hier können Sie die eine oder andere Information erhalten, die eben nicht in einem Magazin, Ratgeber oder auf einem Blog steht.



Sofern Sie sich die Einschätzungen von Experten auf dem Gebiet Kryptowährung zu Gemüte führen wollen, sollten Sie das regelmäßig tun. Achten Sie allerdings darauf, Informationen aus verschiedenen Quellen zu beziehen. Nur so können Sie sichergehen, dass Sie sich nicht zu einseitig informieren oder sich gar manipulieren lassen. Tauschen Sie sich mit Gleichgesinnten über die verschiedenen Standpunkte aus.









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Handel mit Bitcoin ist bereits seit einigen Jahren in aller Munde. Besonders populär ist diese Form der Geldanlage bei Menschen, die das Ersparte nicht auf einem Bankkonto zu niedrigen Zinsen anlegen wollen oder das Geld in Form von Aktien investieren möchten. Doch bevor Sie mit dem Handel in Bitcoin tatsächlich Geld verdienen können, sollten Sie einige wichtige Grundregeln kennen.Generell tragen Sie beim Handel mit Bitcoin immer ein gewisses Risiko. Es kann sein, dass Sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt verkaufen, sich dieser Fehler allerdings erst im Nachhinein herausstellt. In diesem Fall müssen Verluste hingenommen werden. Deshalb ein wichtiger Tipp: Lassen Sie sich nach einem erfolgreichen Handel immer die Summe auszahlen, welche Sie anfänglich investiert haben. Für den Kauf weiterer Bitcoin werden dann nur noch Nettogewinne eingesetzt. Bitcoin handeln und hierfür lediglich die bereits erzielten Gewinne investieren, kann kein erarbeitetes oder erspartes Geld mehr abhandenkommen. Stattdessen setzen Sie immer nur noch das Geld ein, welches Sie bereist mit dem Handeln von Bitcoin eingenommen haben.