Während erste Anleger beim Bitcoin nun Gewinne mitnähmen, würden zahlreiche Altcoins jetzt erst ihre Aufholjagd starten. Mit Ausnahme der digitalen Leitwährung und dem Stablecoin Tether würden die zehn größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung am Montag allesamt Gewinne verzeichnen - teilweise sogar im zweistelligen Prozentbereich. Die Top-Performer seien dabei Ethereum und Cardano mit 19 beziehungsweise 16,7 Prozent Kursplus auf 24-Stunden-Sicht.



Prozentual betrachtet sehe der heutige Rücksetzer beim Bitcoin schmerzhaft aus. Er helfe allerdings, etwas Druck vom Kessel zu nehmen und verhelfe dem Kursanstieg zu einem etwas stabileren Fundament. Mittel- und langfristig erwarte "Der Aktionär" weiter steigende Kurse. Daher könnten spekulative Neueinsteiger jetzt einen Fuß in die Tür stellen und investierte Anleger dabeibleiben.



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (04.01.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin ist mit einem Paukenschlag ins neue Jahr gestartet, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Kurs der Digitalwährung habe am Wochenende erstmals die Marke von 30.000 Dollar geknackt und anschließend bei 34.550 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Dass er am Montagvormittag um bis zu zehn Prozent zurückkomme, könne das starke Gesamtbild kaum trüben.Nach dem nahezu parabolisch anmutenden Kursanstieg der letzten Wochen samt neuer Höchststände komme die aktuelle Konsolidierung nicht überraschend und helfe, die kurzfristig überkaufte Situation zu entspannen. Nachdem der Kurs seit dem Sprung über die Marke von 20.000 Dollar Mitte Dezember nahezu durchmarschiert sei, seien charttechnische Unterstützungen aktuell rar.