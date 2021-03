Tesla-News verpuffe wieder



Auffällig sei, dass der Bitcoin aktuell wieder deutlich volatiler erscheine, dabei unter dem Strich zumindest kurzfristig jedoch kaum vom Fleck komme. Erst am Vortag sei der Kurs zunächst wieder über die 57.000-USD-Marke gestiegen. Auslöser sei die Mitteilung von Tesla-Chef Elon Musk gewesen, dass der US-Elektroautohersteller jetzt Bitcoin als Bezahlungsmittel akzeptiere. Obwohl dies nur die Bestätigung einer früheren Ankündigung gewesen sei, habe die Krypowährung zugelegt.



Zudem habe der US-Vermögensverwalter Fidelity einen neuen Vorstoß in Sachen Bitcoin-ETF gestartet, der Anlegern einen leichteren Zugang zu der Digitalwährung bieten könnte. Allerdings hätten sich die Vortagesgewinne nicht als nachhaltig erwiesen und würden aktuell wieder abverkauft.



Mit Blick auf das übergeordnete Chartbild und das bullishe Sentiment ändere sich dadurch jedoch nichts an den starken mittel- und langfristigen Aussichten. "Der Aktionär" gehe daher von einer kurzfristigen Verschnaufpause aus, ehe die Rally weitergehen könne. Investierte Anleger sollten daher dabeibleiben. Mutige Neueinsteiger könnten den Rücksetzer vom Allzeithoch nutzen, um einen Fuß in die Tür zu stellen.



