Zum ersten Mal seit drei Monaten habe es 13.400 Bitcoin-Whale-Transaktionen mit einem Wert von über 1 Million Dollar gegeben. Dies sei ein optimistisches Zeichen, da in der Vergangenheit auf solche Bewegungen in der Regel ein Preisanstieg gefolgt sei. Quelle: Santiment

Außerdem seien in letzter Zeit rund 590.000 Bitcoin-Token von den Börsen entfernt worden, was darauf hindeute, dass die langfristigen Besitzer optimistisch in die Zukunft von Bitcoin blicken würden und nicht bereit seien, ihre Bestände zu verkaufen.



Die Gesamtzahl der auf Börsen gelagerten Bitcoin sei im vergangenen Jahr von 2,64 Millionen auf 2,05 Millionen zurückgegangen. Quelle: Santiment



Der Bitcoin-Preis sei in dieser Woche stark angestiegen, jedoch sei es den Käufern nicht gelungen, den Widerstand bei 45.000 USD zu überwinden, der mit dem 61,8% Fibonacci-Retracement der im Juli 2021 gestarteten Aufwärtswelle zusammenfalle. Der Preis habe sich auf die lokale Unterstützungszone um 41.000 USD zurückgezogen, die durch die untere Grenze der 1:1-Struktur, die zuvor gebrochene Abwärtstrendlinie, den 200er-SMA und den 50er-SMA gekennzeichnet sei. Solange sich der Kurs darüber befinde, könnte eine weitere Aufwärtsbewegung einsetzen. Quelle: xStation 5 (04.03.2022/ac/a/m)







Bitcoin fiel am Freitag den dritten Tag in Folge, da sich der Krieg in der Ukraine verschärfte und die steigenden Ölpreise den US-Dollar in die Höhe trieben, so die Experten von XTB.Die wichtigste Kryptowährung sei um fast 4% gefallen und habe die 41.000-Dollar-Marke während der frühen europäischen Sitzung getestet. Trotz der negativen Stimmung würden die jüngsten On-Chain-Daten darauf hindeuten, dass die Bullen wieder aktiver würden. Laut Santiment Research hätten Bitcoin-Wale in den letzten drei Tagen Transaktionen von mehr als 1 Million Dollar getätigt, was ein Zeichen dafür sei, dass die Nachfrage steigen könnte.