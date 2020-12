Schon heute wachse die Nachfrage institutioneller Investoren massiv und sorge für eine enorme Knappheit am Markt. Rechnerisch würden derzeit alleine PayPal und Square alle neu geschaffenen Coins aufkaufen.



Hoffnungen auf einen Einstieg von BlackRock und weiteren Finanzkonzernen hätten die Fantasie in der Krypto-Branche angefacht und zum Anstieg des Bitcoin auf ein neues Mehrjahreshoch bei rund 19.845 Dollar beigetragen. An einigen Kryptobörsen habe das bereits für einen neuen Höchststand gereicht, der ersehnte Sprung über die 20.000-Dollar-Marke lasse aber noch auf sich warten.



"Der Aktionär" rechnet kurzfristig mit einem Ausbruch, der das Interesse zusätzlich befeuern dürfte. Spekulative Anleger sollten sich entsprechend in Position bringen. Wer bereits investiert ist, gibt kein Stück aus der Hand, so Nikolas Kessler.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mit Square, PayPal und MicroStrategy haben bereits einige Wall Street-Unternehmen den Einstieg in den Kryptomarkt gewagt und damit in den letzten Wochen zur kräftigen Aufwärtsbewegung beim Bitcoin beigetragen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Nun habe offenbar auch ein wahres Finanz-Schwergewicht die Digitalwährung in den Fokus genommen: der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock."Bitcoin hat die Aufmerksamkeit und Fantasie vieler Menschen erregt", habe BlackRock-CEO Larry Fink am Dienstag bei einer Veranstaltung gesagt. Im Vergleich zu anderen Märkten sei die Digitalwährung noch unerprobt und vergleichsweise klein. Das zeige sich an den großen Bewegungen, die der Kurs Tag für Tag zeige. Allerdings ergänze Fink: "Kann sich der Bitcoin zu einem globalen Markt entwickeln? Wahrscheinlich."Nach diesen Äußerungen stehe fest: BlackRock habe den Bitcoin inzwischen definitiv auf dem Radar. Sollte der Finanzkonzern irgendwann einen Teil des verwalteten Vermögens in Höhe von mehr als sieben Billionen Dollar in die Kryptowährung investieren, könnte das den Bitcoin-Kurs explodieren lassen.