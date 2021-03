Brian Vendig, Chef von MJP Wealth Advisors, ergänze, dass die Intentionellen beim aktuellen Bullrun eine Vorreiterrolle eingenommen hätten, der Privatanleger nun folgen würden. "Wenn man sieht, wie etwas Fahrt aufnimmt, dann entsteht der Impuls, selbst partizipieren zu wollen", habe er gegenüber Bloomberg gesagt.



Diese Gier bzw. die Angst, etwas zu verpassen ("fomo") habe seiner Einschätzung nach ebenfalls zur jüngsten Entwicklung beigetragen und dürfte sogar für weitere Kursanstiege sorgen. Denn an der Seitenlinie würden noch genügend Anleger warten, die angesichts steigender Kurse nun selbst aktiv werden wollten. Die Nachfrage nach dem knappen Bitcoin würde dadurch weiter steigen - und mit ihr auch der Preis.



Eine Meldung, wonach die US-Investmentbank Morgan Stanley als erstes großes Wall-Street-Institut wohlhabenden Privatkunden künftig Zugang zu Bitcoin-Investments gewähren wolle, unterstreiche die Thesen und festige das Standing des Bitcoin als eigener Assetklasse. Zudem liefere sie dem Kurs neue Impulse: Am Donnerstag gehe es um mehr als 6% bis knapp unter die 60.000er-Marke aufwärts.



Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Mutige Neueinsteiger könnten weiterhin auf einen Fuß in die Tür stellen. "Der Aktionär" rechne mittel- bis langfristig mit einer Fortsetzung der Rally.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (18.03.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dass große, börsennotierte Unternehmen wie MicroStrategy, Tesla oder Square in den vergangenen Monaten einen Teil ihrer Cash-Bestände in Bitcoin investiert haben, hat am Kryptomarkt hohe Wellen geschlagen und zur jüngsten Kursrally beigetragen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Laut einer Untersuchung der US-Großbank JPMorgan seien aber auch Privatanleger längst wieder auf den Geschmack gekommen und hätten die institutionellen Investoren zuletzt sogar wieder überholt.Alleine im laufenden Quartal hätten private Investoren mehr als 187.000 Bitcoin gekauft, hätten die Experten um Stratege Nikolaos Panigirtzoglou berechnet. Als Datengrundlage würden ihnen Daten von Krypto-Exchanges sowie Schätzungen zu den Bitcoin-Käufen über PayPal und Square dienen. Beide Payment-Konzerne würden Nutzern in den USA über ihre jeweiligen Apps Funktionen zum Handel mit ausgewählten Kryptowährungen anbieten.Institutionelle Investoren hätten im selben Zeitraum "nur" rund 173.000 Einheiten der digitalen Leitwährung gekauft. Hier würden die JPMorgan-Analysten ihre Berechnung auf Aktivitäten bei Bitcoin-Futures, Geldflüsse zu entsprechenden Investment-Vehikeln und offizielle Ankündigungen von Firmen stützen.Im Schlussquartal 2020 sei noch das Gegenteil der Fall gewesen: Auch dank dem plötzlich wachsenden Engagement von Banken und Vermögensverwaltern hätten institutionelle Investoren in diesem Zeitraum fast 307.000 Bitcoin eingesammelt und die Käufe von Privatanlegern im Volumen von insgesamt rund 205.000 Einheiten damit deutlich übertroffen."Selbsterfüllende" Kursgewinne für PrivatanlegerEd Moya, Marktanalyst beim Tradingportal Oanda, gehe davon aus, dass sich dieser Trend nun fortsetze. Die Gründe: Der aktuelle Hype um Non-fungible Token (NFT) werfe ein zusätzliches Schlaglicht auf Kryptowährungen wie den Bitcoin. Dank der Konjunkturhilfen der US-Regierung i.H.v. bis zu 1.400 USD für die meisten Bürger hätten viele zudem nun auch mehr finanziellen Spielraum für ein Bitcoin-Investment.