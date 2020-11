Bonn (www.aktiencheck.de) - Vergangene Woche hat der Kurs der Kryptowährung Bitcoin die Marke von 13.000 US-Dollar überwunden und ist auf den höchsten Wert seit Januar 2018 gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.



Allein diesen Monat liege der Bitcoin-Kurs 23 Prozent im Plus, seit Jahresbeginn sogar 82 Prozent. Dabei habe vor allem die Ankündigung von PayPal, erstmals auch Zahlungen mit Kryptowährungen zu akzeptieren, vergangene Woche für einen Preissprung gesorgt. Allerdings deute der "Crypto Fear and Greed"-Index - der die Marktstimmung in Bezug auf den Bitcoin abbilden wolle - mit über 70 Zählern inzwischen auf eine erhöhte Gier der Anleger hin. Zudem nähere sich der Bitcoin-Kurs wieder Niveaus, die zuletzt kurz vor dem Platzen der Bitcoin-Blase erreicht worden seien. Zumindest die Volatilität sei bei Kryptowährungen garantiert! (02.11.2020/ac/a/m)



