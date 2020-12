Das setze auch die Bitcoin-Shorties mächtig unter Druck: Nach Daten von Glassnode seien am Mittwoch alleine bei Binance innerhalb einer Stunde Short-Positionen im Volumen von fast 95 Mio. USD geschlossen worden.



Zwar sind nach einem solchen Kursanstieg immer auch kurzfristige Gewinnmitnahmen möglich. Mittel- und langfristig stünden die Zeichen jetzt allerdings endgültig auf Rally. Der Bitcoin habe es immer noch drauf - Gewinne laufen lassen!



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (17.12.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin gibt Gas - und wie: Der Kurs der Digitalwährung schießt auf 24-Stunden-Sicht um mehr als 13% nach oben und läuft am Donnerstagmorgen bereits die Marke von 22.000 USD an, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Kursrally zünde die nächste Stufe.Am Mittwochnachmittag habtte der Bitcoin die Widerstandszone oberhalb von 19.500 USD geknackt und die wichtige 20.000-USD-Marke hinter sich gelassen. Wie erwartet sei dort aber noch nicht Schluss. Stattdessen würden die immer neuen Höchststände für Partystimmung und Kaufdruck gleichermaßen sorgen. Kräftige Anschlussgewinne seien die Folge.