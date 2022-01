"Der Aktionär" teile diese Einschätzung. Kurzfristig dürfte der Bitcoin-Kurs unter Druck bleiben und womöglich noch einmal unter die 40.000er Marke rutschen. Spätestens auf diesem Niveau dürften sich aber die Schnäppchenjäger wieder aus der Deckung wagen und den Kurs stützen.



Langfristig orientierte Anleger würden daher dabeibleiben und dem Rücksetzer trotzen. Neueinsteiger mit langem Atem könnten eine Stabilisierung zum Aufbau einer Position nutzen.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (07.01.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Aussicht auf ein baldiges Ende der lockeren Geldpolitik der FED und die Krise in Kasachstan, welche auch die dortigen Mining-Firmen hart trifft, drücken den Bitcoin-Kurs aktuell auf den tiefsten Stand seit September 2020, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Selbst Krypto-Bulle Mike Novogratz rechne kurzfristig mit weiteren Verlusten. Doch der Boden könnte nahe sein. Nachdem die Korrektur beim Bitcoin zuletzt noch einmal Fahrt aufgenommen habe und der Kurs alleine seit Jahresanfang fast 13 Prozent verloren habe, schlage auch Bitcoin-Enthusiast Mike Novogratz von der Krypto-Bank Galaxy Digital vorsichtigere Töne an.Teil der bullishen Story beim Bitcoin sei die Entwertung von Fiatwährungen wie dem US-Dollar gewesen. Doch nun, da die FED "hawkischere" Töne anschlage, verliere diese etwas an Glanz, so der Experte im Interview mit CNBC. Zudem verweise er auf die hohe Korrelation mit dem Tech-Index NASDAQ, der nach der Veröffentlichung der FED-Protokolle am Mittwoch ebenfalls unter Druck geraten sei.Seiner Einschätzung nach könnte es für den Bitcoin vom aktuellen Niveau aus sogar noch ein Stück weiter nach unten gehen. Grund zur Panik sehe er deshalb aber nicht, denn die jüngste Abwärtsbewegung sei unter vergleichsweise geringem Handelsvolumen erfolgt und womöglich bald zu Ende: "Der Bitcoin sollte im Bereich zwischen 38.000 und 40.000 Dollar einen Boden finden", so seine Prognose.