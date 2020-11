Der Ex-Goldman-Sachs-Hedgefonds-Manager glaube wie berichtet sogar, dass "Microsoft und Apple in den nächsten Jahren beginnen, Bitcoin zu kaufen, um sich gegen die Schwäche des US-Dollar abzusichern". Während Europa und die USA Geld "drucken" würden und sich die Euro-Geldmenge M1 seit dem Jahr 2.000 etwa verfünffacht habe, werde die Anzahl der Bitcoin quasi nicht mehr wachsen.



Comeback der Bitcoin-Aktien



"Der Aktionär" habe vor fünf Jahren geschrieben: "Wir werden die zweite Welle der Kryptowährung Bitcoin erleben - als digital schnell erreichbaren, sicheren Hafen." Da habe der Bitcoin bei 350 USD notiert - heute bei 13.670 USD.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Florian Söllner hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (04.11.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bereits im Vorfeld der US-Wahl hat der Bitcoin innerhalb eines Monats rund 30% zugelegt, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Jetzt sei die große Frage: Sei auch nach dem Wahltag mit positiven Impulsen zu rechnen? Für Krypto-Experte und Moderator Max Kaiser sei klar: Die Idee einer digitalen Weltwährung entwickele sich unabhängig vom Ausgang positiv weiter.Im Interview mit "Cointelegraph" habe er sich im Fall der Wahl von Joe Biden als US-Präsident aber kurzfristig noch mehr Rückenwind erwartet, da Anleger in dem Fall noch schneller vor "sozialistischen" Ansätzen des Demokraten und der Angst vor Vermögenssteuern auf Reiche in die Kryptowährung Nummer eins flüchten würden. Auch wäre im diesem Fall die Chance auf ein Durchwinken eines Bitcoin-ETFs wieder höher.Krypto-Pionier Raoul Pal habe ebenfalls erneut eine dramatische Prognose ausgegeben. Der Bitcoin sei derzeit das beste Investment, was er sich vorstellen könne - er würde "die Welt fressen." Pal spreche von einer Art "supermassive black hole", das andere Assetklassen wie Gold um sich herum verschlucken würde - immer mehr Investoren würden hin zum Bitcoin wechseln.