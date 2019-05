Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

43,00 EUR -2,93% (31.05.2019, 15:21)



Tradegate-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

42,60 EUR -3,95% (31.05.2019, 15:21)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (31.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Bitcoin Group-Aktie (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Der Bitcoin habe am gestrigen Donnerstag die 9.000-USD-Marke überwunden und bei 9.008,31 USD ein neues Jahreshoch erreicht. Die Freude habe aber nicht lange gewährt, denn über Nacht sei der Kurs kurzzeitig wieder bis in den Bereich von 8.200 USD zurückgekommen. Die starke Performance seit Monatsanfang könne das allerdings kaum trüben.Im Sog des Bitcoins gebe auch die Bitcoin Group-Aktie nach, nachdem sie zu Wochenbeginn bei 45,40 Euro ebenfalls ein neues Jahreshoch markiert habe. Die große Korrelation zwischen dem Bitcoin und der Aktie des Betreibers der Handelsplattform Bitcoin.de sei hinlänglich bekannt - daher seien die heutigen Verluste keine große Überraschung, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.05.2019)Hinweis auf Interessenkonflikt:Autor Nikolas Keßler hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link