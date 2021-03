Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:



Kurzprofil Bitcoin Group SE:



Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol Deutschland: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (18.03.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group: Dreifacher Bitcoin-Profiteur - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Bitcoin Group-Aktie (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol Deutschland: ADE) unter die Lupe.Der Bitcoin habe erstmals die Marke von 60.000 Dollar übersprungen. Damit habe die weltweit bekannteste Digitalwährung ihre Schwächephase von Ende Februar und Anfang März beendet. Abgesehen von kleineren Rücksetzern befinde sich der Bitcoin seit Herbst vergangenen Jahres auf einem Höhenflug. Ende September habe ein Bitcoin gerade mal 10.000 Dollar gekostet. Seitdem gehe es nach oben.Der Bitcoin als größte sowie andere populäre Kryptowährungen seien als Wertanlage bei institutionellen und privaten Investoren mittlerweile ein fester Bestandteil einer ausgewogenen und breit diversifizierten Portfoliostrategie. Dabei würden medienwirksame Bekenntnisse großer Konzerne, die einen Teil ihrer Liquidität in Kryptowährungen stecken würden, die Popularität von Krypto-Investments ebenso wie die stark zunehmende Akzeptanz im Finanzmarkt befeuern.Von diesen Entwicklungen profitiere die Bitcoin Group. Das Unternehmen betreibe unter anderem unter Bitcoin.de einen Handelsplatz für digitale Währungen und sei mit mehr als 900.000 Kunden einer der größten Handelsplätze in Europa. 2020 habe die Bitcoin Group den Umsatz, größtenteils Handelsprovisionen, von 6,3 Mio. auf 15 Mio. Euro gesteigert. Der operative Gewinn habe sich sogar vervierfacht. Für das zweite Quartal sei der Start eines neuen Handelssystems geplant, von dem ein deutlicher Schub bei der Kunden-gewinnung ausgehen solle.Neben dem florierenden Handel und dem Wertgewinn des Krypto-Eigenbestands komme nun noch ein dritter Kurstreiber dazu: der bevorstehende Börsengang des US-Konkurrenten Coinbase. Klar: Mit seinen 43 Mio. Kunden und einem 2020er Gewinn von 322 Mio. Dollar sei Coinbase ungleich größer als Bitcoin.de (0,9 Mio. Kunden, geschätzt circa 7,5 Mio. Euro Gewinn). Jedoch könnte Coinbase laut Schätzungen beim IPO bis zu 100 Mrd. Dollar schwer sein. Zum Vergleich: Die Bitcoin Group komme lediglich auf eine Marktkapitalisierung von rund 260 Mio. Euro, wobei allein schon zwei Drittel davon durch den Wert des eigenen Krypto-Portfolios abgedeckt sei. Würde man die Coinbase-Bewertungsmaßstäbe zugrunde legen, ließe sich für die Bitcoin Group durchaus ein Wert von bis zu 1,8 Mrd. Euro rechtfertigen. Auch wenn dieser Bewertungsabschlag sicherlich nie ganz aufgeholt werde, lasse sich aus den Zahlen dennoch ein gewisses Aufholpotenzial ableiten. (Ausgabe 10/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link