56,90 EUR +8,59% (29.01.2021, 16:59)



57,20 EUR +13,49% (29.01.2021, 16:44)



DE000A1TNV91



A1TNV9



ADE



Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol Deutschland: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (29.01.2021/ac/a/nw)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol Deutschland: ADE) unter die Lupe.Die Aktie der Bitcoin Group mache gerade einen riesigen Sprung nach oben. Da viele Neobroker die Reddit-User davon abhalten möchten, weiter die stark geshorteten Aktien wie GameStop und AMC zu kaufen, würden sich diese wieder vermehrt auf Kryptowährungen stürzen. Von diesem Run profitiere auch die Bitcoin Group-Aktie.Nachdem die Aktie der Bitcoin Group am 17. Dezember ein neues Mehrjahreshoch bei 82,50 Euro markiert habe, setze sie bis diesen Mittwoch stark zurück. Wie im Trading-Tipp am Dienstag vermutet, sei es zu einem kräftigen Rebound gekommen. Der Kurs teste dabei erfolgreich die massive Support-Zone, die vom 2019er Hoch bei 46,90 Euro und vom 2018er Zwischenhoch bei 48,70 Euro ausgehe, und habe damit ein Kaufsignal generiert.Seit gestern sei der Titel bereits zweistellig im Plus. Während des heutigen Anstiegs habe der Kurs sogar den Widerstand an der 50-Tage-Linie bei 53,60 Euro überwinden können. Schließe der Wert heute über dieser Linie, würde das weitere Impulse liefern. Eine anhaltende Aufwärtsbewegung bis zum Widerstand bei 59,60 Euro wäre dann recht wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link