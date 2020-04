Kurserholung laufe



Seit seinem Krisentief vom 13. März bei rund 4.100 USD habe der Bitcoin in der Spitze wieder bis zu 80% zugelegt. Nach einer zwischenzeitlichen Konsolidierung notiere er aktuell im Bereich von 7.100 USD. Mit Blick auf den Chart würden die Widerstände im Bereich von 7.400 und 8.000 USD die nächsten Hürden bleiben, die es zu überwinden gelte. Kurzfristig könnte das "Halving" Mitte Mai Impulse für einen Vorstoß in diese Kursregion und darüber hinaus liefern.



"Der Aktionär" bleibe dabei: Risikobewusste Anleger könnten mit einer kleinen, spekulativen Bitcoin-Position das Depot diversifizieren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Panikverkäufe wegen der Coronavirus-Pandemie haben im März für heftige Verluste an den Finanzmärkten gesorgt, so Nikolas Kessler vom Anlagermagazin "Der Aktionär".Bitcoin und die meisten anderen Kryptowährungen hätten sich dem Abverkauf nicht entziehen können. Seit Wochen laufe aber eine Gegenbewegung. Nun habe sich Brancheninsider Changpeng Zhao zur Lage bei Bitcoin & Co geäußert.Bei der virtuell abgehaltenen Branchenkonferenz BlockDown 2020 habe sich der CEO und Gründer der großen Kryptobörse Binance seine optimistische Einschätzung zum Kryptomarkt geteilt. Positiv werte er dabei insbesondere den deutlichen Anstieg des Handelsvolumens beim Bitcoin. Die Kennzahl sei während des Corona-Crashs im März auf neue Höchststände gesprungen. Anderes als bei früheren Rücksetzern sei das Volumen jedoch diesmal im Anschluss nicht gefallen, sondern habe sich auf relativ hohem Niveau eingependelt.Das erhöhte Handelsaufkommen, das laut Zhao an allen großen Handelsplätzen um das Drei- bis Fünffache gestiegen sei, deute er als positives Zeichen - nicht nur für das operative Geschäft von Binance. Es bedeute auch, dass mehr Investoren in den Sektor strömen würden. "Wenn das passiert, bleiben die Preise normalerweise nicht allzu lange unten", so Zhao.Als potenziellen Kurstreiber für den Bitcoin habe Zhao dabei die gigantischen Hilfspakete der Regierungen gegen die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs identifiziert. Allerdings bremse er in diesem Zusammenhang auch gleich die Euphorie: Einige würden erwarten, dass er Bitcoin-Preis sofort steige, sobald die Notenbanken die Druckmaschinen anwerfen würden. Zhao selbst gehe davon aus, dass einige Monate vergehen würden, bis sich dieser Effekt bewahrheite. Grundsätzlich teile er allerdings die Einschätzung, dass die Quantitative-Easing-Programme der Zentralbanken den nächsten Bullenmarkt beim Bitcoin befeuern könnten. "Wenn die Menge an Fiat-Geld erhöht wird und Bitcoin ein knappes Gut ist, dann ist es letztlich einfache Mathematik. Ich denke, dass wir die Wirkung in wenigen Monaten sehen werden."