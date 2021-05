Obwohl es für den Bitcoin der heftigste Rücksetzer seit dem Corona-Crash im März 2020 gewesen sei, würden Branchen-Insider optimistisch bleiben. "Es ist keine gerade Linie zum nächsten ATH, sondern jede Menge Volatilität (mehrere -30% Dips)", habe etwa Krypto-Analyst PlanB am Montag geschrieben. Sein eindeutiger Rat: "HOLD".



Angesichts der gegenwärtigen Volatilität, dem Rebound in Richtung 44.000 Dollar und dem hohen Transaktionsvolumen sei das Momentum beim Bitcoin nach wie vor positiv, so PlanB in einem weiteren Tweet.



Ungeachtet den jüngsten Kurskapriolen würden sich auch die fundamentalen Daten aus dem Bitcoin-Netzwerk unverändert stark präsentieren. Hash Rate und Mining Difficulty - zwei wichtige Kennzahlen für die Verfassung des Netzwerks - seien inmitten des Crashs auf neue Hochs gestiegen, würden Daten von blockchain.com zeigen.



Für Miner sei die digitale Leitwährung trotz des Rücksetzers und der nachlassenden Marktdominanz äußerst attraktiv, so die Schlussfolgerung. Zudem sei die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks höher als jemals zuvor.



Der heftige Rücksetzer sei schmerzhaft, sei nach der Rally der vergangenen Monate und der Stagnation nach dem Allzeithoch im April aber nicht übermäßig überraschend gekommen. Längerfristig orientierte Anleger würden sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Für Mutige könne eine Stabilisierung sogar Chancen zum (Nach-) Kauf eröffnen. (18.05.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Elon Musk hat den Bitcoin auf einen wilden Ritt geschickt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwar gelinge ihm am Dienstag endlich die erhoffte Stabilisierung, doch die vergangenen Tage hätten tiefe Spuren hinterlassen. Es gebe aber auch ermutigende Signale.Der Bitcoin-Kurs sei am Montag bis in den Bereich von 42.200 Dollar abgetaucht - der tiefste Stand seit Anfang Februar. Die Bitcoin-Dominanz - also der Anteil der Bitcoin-Market-Cap am gesamten Kryptomarkt - sei dabei erstmals seit Mai 2018 auf unter 40 Prozent gefallen.