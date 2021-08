Das klinge zunächst nicht schlecht, entspreche aber nur 1,15 Prozent der rund 18,8 Millionen Bitcoins, die bereits geschürft worden seien, beziehungsweise 1,03 Prozent der technisch möglichen 21 Millionen Bitcoins. Spannend sei jedoch auch der Blick auf die Verteilung der Coins: Mit über 105.000 Coins befinde sich nämlich fast die Hälfte in den Wallets des Software-Unternehmens Microstrategy. Auf den Rängen würden Tesla (42.902 Bitcoins) und Galaxy Digital Holdings (16.400 Bitcoins) folgen.



Im Besitz von Fondsgesellschaften und Vermögensverwaltern, die Investmentprodukte auf den Bitcoin anbieten würden, würden sich 816.379 Einheiten im Wert von aktuell rund 38,5 Milliarden Dollar befinden. Das entspreche weiteren 4,3 Prozent aller bereits im Umlauf befindlichen beziehungsweise 3,9 Prozent aller maximal möglichen Bitcoins.



Auch hier sei eine hohe Konzentration beim größten Anbieter: Alleine im Bitcoin Trust des Krypto-Vermögensverwalters Grayscale würden sich mit 655.000 Bitcoins rund 80 Prozent der von Fondsanbietern gehaltenen Coins befinden.



In Summe würden sich also gerade einmal gute fünf Prozent aller bereits geschürften Bitcoins im Besitz von börsennotierten Unternehmen und institutionellen Anlegern befinden. Angesichts des wachsenden Interesses und der voranschreitenden Legitimität von Kryptowährungen wie dem Bitcoin als neuer Assetklasse sowie der Hoffnung auf eine Zulassung von Bitcoin-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC dürfte diese Zahl mittel- und langfristig aber deutlich steigen.



Wegen ihrer natürlichen Knappheit steige der Preis der digitalen Leitwährung bei wachsender Nachfrage. Mutige Anleger könnten daher jetzt eine kleine Position als spekulative Depotbeimischung aufbauen, um von langfristigen Preissteigerungen beim Bitcoin zu profitieren. (26.08.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die wachsende Nachfrage von institutionellen Anlegern und großen Unternehmen nach Investments in Kryptowährungen wie dem Bitcoin haben zur Rekordjagd vieler Coins beigetragen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch wenn der Einstieg dieser Vorreiter häufig hohe Wellen schlage: Insgesamt sei das Engagement dieser Investorengruppe noch überschaubar.Wie das Branchenportal cointelegraph.com unter Verweis auf Daten der Website buybitcoinworldwide.com berichte, gebe es weltweit aktuell 34 börsennotierte Unternehmen, die bereits in Bitcoin investiert hätten. Die Bestände in den Bilanzen dieser Vorreiter-Firmen würden sich auf 216.692 Bitcoin summieren und seien zu aktuellen Kursen gute zehn Milliarden Dollar wert.