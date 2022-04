"Angesichts der Tatsache, dass die Erholung deutlich stärker und schneller ist als im letzten Zyklus, erwarte ich, dass die Bilanzsumme wesentlich schneller schrumpfen wird als in der letzten Erholung", habe Brainard gesagt. Sie habe sich damit auf die Jahre 2017 bis 2019 bezogen. Die US-Notenbank habe ihre Anleihekäufe im März beendet und den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Dies sei die erste Zinserhöhung seit Beginn der Pandemie gewesen.



Der US-Dollar habe von den Aussagen profitiert, während die Kurse von Aktien und Anleihen unter Druck geraten seien. Auch der Kryptomarkt habe seine Verluste seitdem ausgeweitet. Für riskantere Assetklassen gelte eine straffere Geldpolitik tendenziell als negativ. Auf die jüngst eingeleitete US-Zinswende hätten Bitcoin und Co allerdings kaum noch reagiert.



Nachdem der Bitcoin in der Nacht auf Mittwoch kurzzeitig unter die Marke von 45.000 Dollar gerutscht sei, habe er diese anschließend zügig zurückerobert und stabilisiere sich nun im Bereich der charttechnischen Unterstützungszone zwischen 45.000 und 46.000 Dollar. Wichtig für die Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung wäre, dass diese nicht nachhaltig unterschritten werde.



Einige große Altcoins wie Ethereum, Solana oder Avalanche seien am Mittwochmorgen noch etwas stärker unter Druck als der Gesamtmarkt. Sie hätten in den vergangenen Tagen allerdings auch überdurchschnittliche Kursgewinne verbucht und stünden auf Wochensicht trotzdem noch etwas besser da.



Auch wenn die Bullen aktuell etwas aus der Puste seien und die Unsicherheit mit Blick auf die weitere Entwicklung von Konjunktur, Inflation und Geldpolitik hoch bleiben dürfte, sei DER AKTIONÄR weiterhin optimistisch für die künftige Entwicklung am Kryptomarkt. Mutige Anleger mit einem langen Atem können kleinere Rücksetzer wie den aktuellen daher zum Aufbau einer Position nutzen, so Nikolas Kessler.







