An den Finanzmärkten sorge das für Erleichterung. Dort habe es bereits Befürchtungen gegeben, dass ein (zu) hartes Durchgreifen der Notenbank die Konjunktur abwürgen oder gar eine Rezession auslösen könnte. Der US-Aktienmarkt habe im späten Handel am Mittwoch mit einer Erholungsrally auf die Ergebnisse der FED-Sitzung reagiert und auch in Asien und Europa würden am Donnerstag die Pluszeichen dominieren.



Der Kryptomarkt befinde sich seit Mittwochabend ebenfalls wieder im Aufwind und entwickle sich damit weiter im Gleichschritt mit dem Aktienmarkt. Nachdem sich der Bitcoin im Vorfeld der Zinsentscheidung seit Anfang Mai in einer engen Seitwärtsrange zwischen 37.500 und 39.000 Dollar bewegt habe, habe er zweitweise mehr als fünf Prozent zugelegt und dabei wieder die 40.000er-Marke ins Visier genommen.



Während die digitale Leitwährung derzeit auf 24-Stunden-Sicht rund 3,8 Prozent gewinne, würden einige große Altcoins noch stärker anspringen. In den Top 10 nach Market Cap würden Cardano (+10,6 Prozent) und Solana (+7,7 Prozent) aktuell die größten Gewinne verzeichnen. Ethereum lege rund 4,2 Prozent zu - genau wie der gesamte Kryptomarkt.



Insgesamt reagiere die Teilnehmer am Kryptomarkt mit Erleichterung auf den mit Spannung erwarteten Zinsentscheid. Ob das reiche, um eine nachhaltige Erholungsrally in Gang zu setzen, sei jedoch fraglich. Zumindest auf Sicht dürften Makro-Faktoren wie die hohe Inflation und der starke Dollar sowie die zumindest auf kurze Sicht relativ hohe Korrelation mit dem US-Aktienmarkt das Kursgeschehen bei Bitcoin und Co bestimmen.



DER AKTIONÄR sehe in der derzeitigen Konsolidierung aber dennoch eine Chance, bei Bitcoin und Ethereum einen Fuß in die Tür zu stellen. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass Anleger einen langen Atem hätten und sich der möglichen Risiken bewusst seien. (05.05.2022/ac/a/m)







