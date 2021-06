Der Umzug riesiger Rechenzentren lasse sich aber nicht von heute auf morgen bewerkstelligen, sodass es auf absehbare Zeit zu deutlichen Schwankungen bei der Rechenleitung im Bitcoin-Netzwerk kommen werde. Das könne in erster Linie Auswirkungen auf Dauer und Kosten der Transaktionen sowie die Sicherheit des Netzwerks haben. Einen direkten Zusammenhang mit dem Kurs der Digitalwährung müsse es allerdings nicht geben.



Dennoch sei der Miner-Exodus aus China natürlich wieder einmal ein Unsicherheitsfaktor - zumal die Betreiber der Pools in der Regel auch große Bitcoin-Bestände gehortet hätten und diese nun eventuell teilweise liquidieren müssten, um den Umzug oder neue Hardware zu finanzieren.



Daraufhin sei der Bitcoin am Montagmorgen erneut bis in den Bereich von 32.500 Dollar abgetaucht und notiere auf 24-Stunden-Sicht rund sieben Prozent tiefer. Solange die charttechnische Unterstützungszone knapp oberhalb von 30.000 Dollar halte, bestehe allerdings kein Handlungsbedarf. "Der Aktionär" bleibe langfristig optimistisch.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (21.06.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die chinesische Regierung hat begonnen, das im Mai verhängte Krypto-Mining-Verbot durchzusetzen und dreht großen Mining-Farmen in der Provinz Sichuan den Strom ab, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das habe nun ganz konkrete Auswirkungen auf die Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk - und auf den Kurs der Digitalwährung.Die sogenannte Hash Rate im Bitcoin-Netzwerk sei am Sonntag nach Daten von bitinfocharts.com zeitweise auf rund 91,2 EH/s gesunken. Seit dem Höchststand von vor sechs Wochen bei rund 171,4 EH/s habe sie sich damit fast halbiert und den tiefsten Stand seit November 2020 erreicht.Grund für diese Entwicklung sei vor allem das harte Vorgehen der chinesischen Behörden gegen Bitcoin-Miner. Schätzungen zufolge fänden 65 bis 75 Prozent des weltweiten Bitcoin-Minings in China statt. Dass nach den Mining-Pools in der Inneren Mongolei nun offenbar auch die Anlagen in der Provinz Sichuan geschlossen würden, lasse die Rechenleistung im Netzwerk sinken.