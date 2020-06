"Der Aktionär" habe in den letzten Wochen immer wieder auf die hohe Bedeutung der runden Chartmarke hingewiesen: Im Bereich von 10.000 USD verlaufe nicht nur ein horizontaler Widerstand, sondern auch die langfristige Abwärtstrendlinie, die seit dem Allzeithoch im Dezember 2017 das übergeordnete Chartbild dominiere.



Der Ausbruch aus der Dreiecksformation sei als technisches Kaufsignal zu werten, das für Anschlussgewinne sorgen dürfte. Die psychologische Bedeutung der runden Marke könnte den Bullen dabei zusätzlichen Rückenwind liefern.



"Hodl Waves" und "Stock-to-Flow" würden grünes Licht geben



Viele Krypto-Fans würden ihre Hoffnung auf eine neue Kursrally beim Bitcoin auf die starke Entwicklung diverser Fundamentaldaten stützen - z.B. den "Hodl-Waves-Indikator". Mittel- und langfristig könnte sich zudem das jüngste "Halving" im Mai als Kurstreiber für den Bitcoin entpuppen. Darauf weise auch der prominente Krypto-Kommentator Plan B in einem aktuellen Tweet hin und stütze sich dabei auf das "Stock-to-Flow"-Modell. Es signalisiere eine neue Phase für den Bitcoin - ähnlich wie es nach den "Halvings" in den Jahren 2012 und 2016. Plan B wittere den Start eines neuen Bullenmarkts, der mittel- und langfristig für neue Höchststände der digitalen Leitwährung sorgen könnte.



Auf dieses Szenario setze auch Der Aktionär. Mutige Anleger könnten nach dem jüngsten Kaufsignal weiterhin mit einer kleinen Position als spekulativer Depotbeimischung einsteigen und auf mittel- und langfristige Anschlussgewinne setzen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (02.06.2020/ac/a/m)







