Wien (www.aktiencheck.de) - Der Höhenflug des Bitcoin scheint nicht zu stoppen, so die Experten von "FONDS professionell".Neben dem Mangel an innerem Wert habe der Bitcoin noch ein weiteres Problem. Zwar habe er derzeit mit rund 70 Prozent den mit Abstand größten Marktanteil unter den Kryptowährungen. Im Zuge der jüngsten Preisexplosion würden Anleger aber immer häufiger auf die Nummer Zwei auf dem Markt ausweichen, berichte Richert. Ethereum, nach dem Bitcoin die zweitwertvollste Digitalwährung, habe am vergangenen Montag (1. Februar) ein neues Rekordhoch von 1.476 US-Dollar erreicht. Damit habe sich der Ethereum-Kurs seit Jahresbeginn fast verdoppelt. "Keiner kann mit Sicherheit sagen, welche Digitalwährung sich am Ende durchsetzen wird", sage Richert.Anleger, die auf den Zug aufspringen möchten, sollten sich darüber im Klaren sein, dass der Bitcoin kein Investment sei, sondern ein Spekulationsobjekt, mahne der Portfolio-Concept-Berater. "Die Blase kann jederzeit platzen, und ehe man sich's versieht, notiert der Bitcoin wieder bei 0,08 Cent." Auf diesem - aus heutiger Perspektive lächerlich niedrigen - Wert habe der erste Wechselkurs notiert, der im Jahr 2010 für die Kryptowährung gestellt worden sei. "Wer Lust am Zocken hat, der kann auch ins Spielkasino gehen", ätze Richert. Dort gebe es geradezu traumhafte Gewinnchancen im Vergleich zu einer Wette auf Digitalwährungen. (09.02.2021/ac/a/m)