35.587,66 US-Dollar - so laute der neue Höchststand beim Bitcoin-Kurs laut CoinMarketCap. Aktuell liege der Kurs nur knapp unterhalb dieser historischen Bestmarke. Damit habe der Kurs der ältesten Kryptowährung der Welt innerhalb von 24 Stunden um 12,5 Prozent zugelegt.



Aufgrund der starken Bewegungen insbesondere der letzten Tage steige die Aufmerksamkeit. Erst am Dienstag habe die BILD-Zeitung über die Perspektiven der Kryptowährung berichtet. Manche würden das als Kontraindikator und damit guten Zeitpunkt werten auszusteigen. Im Laufe der vergangenen Tage hätten nahezu alle großen Medien berichtet. Viele hätten dabei allerdings lediglich Agenturmeldungen zitiert, oder in Servicestrecken erläutert, wie man überhaupt Bitcoin kaufen könne.



Die Geschichte vom Kontraindikator BILD lese sich zwar nett, sei aber haltlos. Bitcoin-Investoren sollten jetzt vielmehr Ruhe bewahren. Nach dem Anstieg sei vor dem Anstieg - das habe die Entwicklung der vergangenen Tage gelehrt. (06.01.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin ist über Nacht erneut auf einen Höchststand gesprungen, hat die Marke von 35.000 US-Dollar hinter sich gelassen, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die älteste Kryptowährung der Welt bringe jetzt insgesamt 650 Milliarden Dollar auf die Waage. Immer mehr Medien würden berichten, immer größer werde die Angst vor einer Bubble. Doch was sei dran an diesen Sorgen?