Auch am Markt werde die Aussicht auf die erste US-Zulassung eines Bitcoin-(Futures)-ETFs klar positiv aufgenommen: In der Vorwoche habe sich der Bitcoin-Kurs bereits bis auf gut 2.000 USD an sein bisheriges Allzeithoch angenähert. Ein Ausbruch auf neue Hochs sei vom aktuellen Niveau aus nur noch eine Frage der Zeit.



Kurzfristig könnte es rund um die erwartete ETF-Zulassung aber dennoch turbulent werden. Ein tatsächlicher Handelsstart in Verbindung mit einem neuen Rekordhoch wäre ein klassischer "Buy the rumor, sell the fact"-Moment, den Marktteilnehmer für Gewinnmitnahmen nutzen könnten. Ein kurzfristiges Veto der SEC könnte indes für Unsicherheit sorgen.



Mittel- und langfristig stünden die Chancen auf eine Fortsetzung der Bitcoin-Rallye aber unverändert gut. "Der Aktionär" bestätige daher die spekulative Kaufempfehlung. Wer bereits investiert sei, gebe kein Stück aus der Hand.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin hat in den vergangenen sieben Tagen mehr als zehn Prozent zugelegt und inzwischen wieder das Allzeithoch von Mitte April bei 64.863 USD vor Augen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auf dem aktuellen Niveau würden ihn keine 4% mehr von neuen Höchstständen trennen. Ob der Ausbruch gelinge und was danach passiere, hänge v.a. von einem Event ab.Nach jahrelangem Ringen mit der US-Börsenaufsicht SEC könnte in dieser Woche erstmals ein Bitcoin-ETF zum Handel an einer US-Börse zugelassen werden. Bereits am morgigen Dienstag (19. Oktober) sollr nach CNBC-Informationen der Handel mit dem ProShares Bitcoin Strategy ETF an der New York Stock Exchange (NYSE) starten - sofern die SEC nicht doch noch im letzten Moment die Notbremse ziehe, was bis Montag um Mitternacht möglich wäre.Trotz dieser Unsicherheit würden Branchenexperten große Chancen sehen, dass es diesmal mit der Zulassung klappe und dass im Laufe des Monats ähnliche Produkte von weiteren Anbietern folgen würden.Für einige sei das ein Wermutstropfen. Ben Cruikshank von der Investmentplattform Flourish z.B. halte den Umweg über Derivate wie den Bitcoin-Future für unnötig kompliziert und weniger effizient als ein Direktkauf von Bitcoin an einer Kryptobörse. Für viele sei es dagegen ein kleiner, aber extrem wichtiger Schritt in Richtung Finanz-Mainstream für die digitale Leitwährung.