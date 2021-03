Zudem werde der Bitcoin von einigen Investoren vermehrt als Instrument zur Inflationsabsicherung gesehen - eine Rolle, die in der Vergangenheit eher Gold zugeschrieben worden sei. Nun würden sich mittlerweile viele Bitcoin-Investoren fragen, inwieweit sich der aktuelle Trend fortsetzten lasse oder ob ein Einbruch bevorstehe.



München (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Monaten jagte bei der Kryptowährung Bitcoin ein neues Rekordhoch das nächste, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Teilweise seien diesen aber in der Vergangenheit starke Kurseinbrüche gefolgt. Daher würden Bitcoin-Anleger derzeit verstärkt nach Absicherungsstrategien gegen potenzielle Kursrücksetzer suchen. Eine Möglichkeit könnten hier Short Mini Futures bieten.Es gebe wenige Anlageprodukte, die aktuell so stark im Fokus der Öffentlichkeit und der Investoren stünden, wie der Bitcoin. In den vergangenen Wochen und Monaten seien die Kurse vieler Kryptowährungen enorm gestiegen und allen voran steche die wohl bekannteste Kryptowährung Bitcoin hervor. Viele neue Rekord-Höchststände seien erreicht worden, was gleichzeitig zur Folge gehabt habe, dass auch das Interesse an der digitalen Währung stark angestiegen sei. Der anfänglich eher als spekulativ betrachtete Bitcoin gewinne immer mehr an Akzeptanz. Nicht nur Privatanleger, sondern auch institutionelle Investoren, wie Pensionsinstitutionen, hätten in den Kryptomarkt investiert und hätten dadurch einen erheblichen Anteil an der Preissteigerung. Zusätzlich habe die Akzeptanz etablierter Zahlungsplattformen, wie beispielsweise PayPal (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U), weiter dazu beigetragen, dass die bekannteste Kryptowährung inzwischen vermehrt als Zahlungsmittel akzeptiert werde.