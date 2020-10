Börsenplätze Biotest-Stammaktie:



Kurzprofil Biotest AG:



Die Biotest AG (ISIN: DE0005227201, WKN: 522720, Ticker-Symbol: BIO, NASDAQ OTC-Symbol: BTESF) ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert.



Die Biotest AG entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter. (06.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biotest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Biotest-Aktie (ISIN: DE0005227201, WKN: 522720, Ticker-Symbol: BIO, NASDAQ OTC-Symbol: BTESF) unter die Lupe.Die Aktie von Biotest könne am heutigen Dienstag kräftig zulegen. Am Nachmittag liege das Papier gut fünf Prozent im Plus bei 26,60 Euro. Damit nehme der Wert wieder Kurs auf die Anfang September bei 29,00 Euro markierten Jahreshöchststände. Grund für den heutigen Kurssprung seien Fortschritte im Zusammenhang mit einem Corona-Behandlungsprogramm des Unternehmens.Wie Biotest mitgeteilt habe, sei in der ESsCOVID (Escape from severe COVID-19) Studie der erste schwer erkrankte Covid-19-Patient mit Trimodulin in Spanien behandelt worden. Darüber hinaus sei die Studie zur Genehmigung durch die Behörden in Russland, Brasilien und jetzt auch in Frankreich eingereicht worden.In die multinationale Phase-2-Studie sollten etwa 160 erwachsene, schwer erkrankte Covid-19-Patienten aufgenommen werden. Dabei handle es sich um Patienten mit einer Lungenentzündung oder mit akutem Atemnotsyndrom, kurz ARDS genannt (Acute Respiratory Distress Syndrome), die wegen der Schwere ihres Krankheitsverlaufes stationär behandelt werden müssten. Nach dem Nachweis einer SARS-CoV-2 Infektion verbunden mit hohen Entzündungswerten würden die Patienten entweder mit Trimodulin oder Placebo als Ergänzung zur Standardtherapie behandelt.Biotest verfolge damit das Ziel, über ein beschleunigtes Zulassungsverfahren die Behandlungsmöglichkeit von Covid-19-Patienten mit Trimodulin so schnell wie möglich zur Verfügung stellen zu können, heiße es von Seiten des Unternehmens.Anleger sollten deswegen die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link