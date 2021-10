Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) büßten am Freitag um mehr als 12% ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Biotech-Holding Dievini von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF)-Mitgründer Dietmar Hopp wolle ihre beträchtliche Beteiligung an dem Tübinger Biotechunternehmen reduzieren. Am Dienstag habe CureVac seinen ersten Impfstoff gegen das Coronavirus aus dem europäischen Zulassungsverfahren zurückgezogen. Die Wirksamkeit des Mittels habe sich als vergleichsweise schwach erwiesen.



Die Aktionäre von Virgin Galactic (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) hätten einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Der von dem Raumfahrtunternehmen für das dritte Quartal nächsten Jahres geplante Start der touristischen Flüge zur Weltraumgrenze werde nun auf das Schlussquartal 2022 verschoben. Grund dafür sei eine Verzögerung bei der geplanten Verbesserung des Raumflugzeuges. Die Aktien des Unternehmens hätten um fast 17% an Wert eingebüßt. Im September habe die US-Luftfahrtbehörde FAA es Virgin Galactic zwischenzeitlich untersagt, weitere Flüge zu unternehmen. Hintergrund się gewesen, dass das Raumschiff von Milliardär Richard Branson während dessen Flug ins All am 11. Juli außerhalb des zugewiesenen Luftraum-Korridors geflogen sei. (18.10.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu SAP



mehr >