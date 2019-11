Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

264,50 Euro -0,75% (12.11.2019, 16:24)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 291,06 -1,05% (12.11.2019, 17:06)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

(12.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Atlanta (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse der Analystin Robyn Karnauskas von SunTrust Robinson Humphrey:Robyn Karnauskas, Aktienanalystin von SunTrust Robinson Humphrey, spricht laut einer Aktienanalyse eine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) aus.Die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey beurteilen das Chance/Risiko-Profil von Biogen Inc. positiv. aducanumab habe Chancen auf eine Zulassung durch die FDA. Zudem dürfte Spinraza Beiträge liefern, da Ärzte und Patienten Zeit bräuchten sich über neue Medikamente zu informieren.Potenzial könnte sich auch durch das Engagement von Biogen im chinesischen Markt und die Kapitalallokationsstrategie mit Samsung Bioepis ergeben.Die Aktienanalysten von SunTrust Robinson Humphrey nehmen in ihrer Biogen-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 337,00 USD auf.Börsenplätze Biogen-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Biogen-Aktie:264,40 Euro -0,40% (12.11.2019, 16:10)