Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.



(18.04.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Christopher Marai von Instinet:Der Aktienanalyst Christopher Marai vom Investmenthaus Instinet empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) weiterhin zu kaufen.Biogen Inc. werde den anti-eTau Antikörper BMS-986168 (AKA, IPN007) von Bristoy-Myers Squibb lizenzieren. In Abhängigkeit von Royalty-Zahlungen könnte der Deal einen Umfang von 1,26 Mrd. USD erreichen. Die Phase 2-Studie könnte vielversprechender ausfallen als die anfänglichen Tests.Die Instinet-Analysten bezeichnen den Wirkstoff gegen progressive Blickparese als ein seltenes Fundstück. Auf Grund einer nur schwer zu stellenden Diagnose und des Fehlens effektiver Behandlungsmethoden werde die Anzahl der möglichen Patienten wohl unterschätzt. Analyst Christopher Marai glaubt derweil, dass Biogen den Wirkstoff auch bei der Alzheimer-Erkrankung einsetzen wolle.Die Aktienanalysten von Instinet bestätigen in ihrer Biogen-Aktienanalyse das "buy"-Votum sowie das Kursziel von 355,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs Biogen-Aktie:255,79 Euro +1,23% (13.04.2017)Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:257,89 Euro +0,70% (18.04.2017, 08:00)