Börsenplätze Biogen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

244,05 EUR +3,78% (07.06.2021, 10:40)



Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

242,45 EUR +1,76% (07.06.2021, 10:25)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

286,14 USD +4,99% (04.06.2021)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (07.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Die Spannung steige mit jeder Stunde: Am Montag (07. Juni) werde die US-Gesundheitsbehörde FDA eine richtungsweisende Entscheidung treffen. Die Rede sei von der Alzheimer-Hoffnungsträger Aducanumab aus dem Hause Biogen - hebe oder senke die FDA den Daumen? Eines sei klar: Das Medikament sorge für Diskussionen.Im November 2020 habe sich ein Experten-Komitee der FDA gegen eine Zulassung von Aducanumab ausgesprochen. Die Daten der ihnen vorliegenden klinischen, noch nicht beendeten Studie erschienen zwar positiv, mit Sicherheit lasse sich das aber nicht sagen, habe es damals von den Fachleuten geheißen.In der Regel folge die FDA der Entscheidung des Berater-Komitees. Heiße: Eine Zulassung von Aducanumab sei damit nicht vom Tisch, die Chancen allerdings damals doch deutlich gesunken.Die Biogen-Aktie sei bis dato nicht vom Handel ausgesetzt. Am Freitag habe der Wert bereits an der NASDAQ um rund fünf Prozent auf 286,14 Dollar zugelegt. Im deutschen Handel steige Biogen auf der Handelsplattform Tradegate am Montag um weitere drei Prozent, einige Anleger scheinen also auf einen positiven FDA-Entscheid zu spekulieren.Die Aktie von Biogen befindet sich derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Michel Doepke. (Analyse vom 07.06.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link