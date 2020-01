Börsenplätze Biogen-Aktie:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (28.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Erst kürzlich habe sich "Der Aktionär" ausführlich dem Thema Demenz und Alzheimer gewidmet und die wichtigsten Top-Player auf dem Gebiet vorgestellt. Neben Novo Nordisk und Alector gehöre auch das Biotech-Urgestein Biogen zu den aussichtsreichsten Kandidaten. Das Unternehmen habe eigentlich sein Alzheimer-Projekt Aducanumab schon eingestellt, dann jedoch überraschend einen Zulassungsantrag im Oktober bei der US-Gesundheitsbehörde FDA eingereicht. Für Anleger habe nun das große Hoffen und Bangen begonnen. Immerhin wäre die Zulassung ein Meilenstein für die gesamte Biotech-Branche.Sumant Kulkarni, Analyst bei Canaccord Genuity, habe am Montag im Rahmen einer ausführlichen Analyse die Biogen-Aktie von "hold" auf "buy" mit einem Kursziel von 360 Dollar hochgestuft. Aktuell notiere die Aktie bei rund 281 Dollar. Damit ergebe sich ein theoretisches Upside-Potenzial von rund 30 Prozent.In seinem Bericht habe Kulkarni geschrieben, dass die Expertenmeinungen bezüglich des Alzheimer-Projekts Aducanumab unter Experten gemischt seien, die Chancen für eine Zulassung würden seinen Berechnungen nach allerdings bei rund 50 Prozent stehen. "Unser Upgrade beruht hauptsächlich darauf, dass der aktuelle Aktienkurs nicht ansatzweise das Upside-Potenzial von Aducanumab widerspiegelt", so Kulkarni.Fakt sei: Sollte Biogen die Zulassung erhalten, so würde dies definitiv eine Neubewertung der Gesellschaft zur Folge haben. Werfe man einen Blick auf die vergangenen Zulassungen der FDA, so werde deutlich, dass diese im vergangenen Jahr zwar etwas zurückgegangen seien, sich aber nach wie vor auf einem hohen Niveau befinden würden. Gut möglich also, dass Biogen aufgrund des medizinischen Mehrwerts die Zulassung erhalte. Das Risiko einer Ablehnung sei jedoch gegeben und könnte herbe Kursverluste zur Folge haben.Konservativ orientierte Anleger sollten jedoch vorerst die Entscheidung der FDA abwarten und dann eine Neueinschätzung vornehmen, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link