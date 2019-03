Börsenplätze Biogen-Aktie:



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (21.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer Aktienanalyse die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Die Alzheimer-Forschung müsse einen weiteren herben Dämpfer verkraften. Biogen und der japanische Forschungspartner Eisai würden in einer vielversprechenden Spätphasen-Entwicklung des Wirkstoffes Aducanumab scheitern. Die beiden Phase-3-Studien ENGAGE und EMERGE würden die Konzerne nach einer eingehenden Prüfung einstellen. Vorbörslich breche die Biogen-Aktie rund 28 Prozent ein und verliere damit knapp 18 Milliarden Dollar an Börsenwert, Eisai knicke ebenfalls über 20 Prozent ein.Aducanumab habe als einer der größten Hoffnungsträger in der leidgeprüften Alzheimer-Forschung gegolten. Gemessen an der Prüfung sei es wenig wahrscheinlich, dass die Studien erfolgreich abgeschlossen würden.Erst im Juli 2018 sei neue Hoffnung zu einem anderen Alzheimer-Projekt aufgekeimt: Gemeinsam mit dem japanischen Partner Eisai habe der Wirkstoff BAN2401 bei 856 Patienten mit der Alzheimer-Erkrankung in einer frühen Phase die vordefinierten Endpunkte nach 18 Monaten erreichen können. Dennoch: Aducanumab sei der Hoffnungsträger schlechthin gewesen.Damit erhalte Biogen einen deftigen Nackenschlag. Die Pipeline der Biotech-Gesellschaft stehe ohnehin gehörig unter Druck. Das wachstumsstarke Produkt Spinraza drohe durch neue gentherapeutische Ansätze - an dieser Stelle sei die AveXis-Therapie (jetzt zu Novartis gehörend) Zolgensma zu nennen - an Strahlkraft zu verlieren. Und auch im Therapiefeld der Multiplen Sklerose schlafe die Konkurrenz nicht.Für den "Aktionär" stehe fest: Biogen müsse sich mit einer größeren Übernahme verstärken. Heiße Kandidaten: Top-Tipp Sarepta sowie die BB-Biotech-Beteiligungen Sage Therapeutics und Neurocrine Biosciences.Anleger sollten die Biogen-Aktie weiter meiden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link