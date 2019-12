Börsenplätze Biofrontera-Aktie:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (05.12.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) von "buy" auf "speculative buy" herab.Nach der rasanten Expansion in den letzten Jahren, die durch einen erfolgreichen Markteintritt in den USA und schnelle Marktanteilsgewinne gekrönt worden sei, stelle der Umsatzrückgang im dritten Quartal dieses Jahres den ersten deutlichen Dämpfer in jüngster Zeit dar. Das Management sehe vor allem Probleme in der Erstattungspraxis als Grund und habe mehrere Gegenmaßnahmen eingeleitet, die Steffen als aussichtsreich einstufe, die aber eine längere Zeit zur Umsetzung benötigen würden.Nach einer Umsatzsteigerung um 31 Prozent auf 19,1 Mio. Euro in den ersten neun Monaten habe der Vorstand die Erlösprognose für das Gesamtjahr von 32 bis 35 Mio. Euro auf 28 bis 31 Mio. Euro abgesenkt. Heruntergebrochen auf die Wachstumserwartung für das vierte Quartal entspreche das einer weiten Spanne von ca. 35 bis 80 Prozent. Zugleich sei auch die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr deutlich von +4 bis +7 Mio. Euro auf -4 bis -6 Mio. Euro revidiert worden, was neben den geringeren Einnahmen mit erhöhten Kosten, insbesondere aus Rechtsstreitigkeiten, aber auch mit gegenüber den vorläufigen Berechnungen niedriger als erwartet ausgefallenen Einmalerträgen aus der Übernahme von Cutanea begründet worden sei.Das große Prognoseintervall für das Wachstum im vierten Quartal verdeutliche, dass im Moment eine erhöhte Unsicherheit bezüglich des kurzfristigen Wachstumspotenzials bestehe. Das Unternehmen berichte aber, dass der Absatz in den USA seit Oktober wieder angezogen habe. Während der Analyst auf dieser Basis seine Umsatzschätzung für das Gesamtjahr, die er nach den vorläufigen Erlöszahlen für das dritte Quartal bereits abgesenkt habe, nun bestätige, habe er seine Ergebnisschätzung als Reaktion auf den Neunmonatsbericht noch einmal reduziert. Ebenfalls vorsichtiger würden seine Wachstums- und Margenannahmen für die nächsten beiden Jahre ausfallen.Für eine zusätzliche Unsicherheit sorge die anhaltende Auseinandersetzung mit dem Großaktionär Deutsche Balaton, der auf einer weiteren außerordentlichen Hauptversammlung im Dezember eventuell die Vertrauensfrage in Bezug auf sämtliche Vorstandsmitglieder stellen wolle. Die Frage der Managementkontinuität sehe der Analyst infolgedessen als erheblichen Risikofaktor.In diesem Spannungsfeld habe der Analyst einen fairen Wert von rund 6,60 Euro je Aktie (zuvor: 7,10 Euro) ermittelt, der deutlich über dem stark gesunkenen Kurs liege.Um der derzeit erhöhten Unsicherheit Rechnung zu tragen, ändert Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, sein Votum aber auf "speculative buy" (zuvor: "buy"). (Analyse vom 05.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link