Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (18.10.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F).Die Erlöse von Biofrontera seien vorläufigen Zahlen zufolge im dritten Quartal überraschend im Vergleich zum Vorjahr von 5,6 Mio. Euro auf 5,0 bis 5,3 Mio. Euro zurückgegangen. Während in Deutschland ein Zuwachs von 0,87 Mio. Euro auf 0,95 bis 1,05 Mio. Euro habe erwirtschaftet werden können, sei der Umsatz in den USA von zuvor 3,78 Mio. Euro auf 3,27 bis 3,47 Mio. Euro rückläufig gewesen. Letzteres sei einem Vorzieheffekt im Vorfeld einer Preiserhöhung im Vorjahr und der üblichen Saisonalität geschuldet gewesen, aber auch einem Nachteil in der aktuellen Erstattungspraxis gegenüber dem Konkurrenzprodukt Levulan Kerastick, weshalb der Prozess der kontinuierlichen Marktanteilsgewinne temporär unterbrochen worden sei. Das Management arbeite diesbezüglich an einer Lösung des Problems. Auch im übrigen Europa sei der Umsatz gesunken (von 0,89 Mio. Euro auf 0,34 bis 0,54 Mio. Euro), wobei das Geschäft erfahrungsgemäß von Quartal zu Quartal stärkeren Schwankungen unterliege. Nach neun Monaten habe Biofrontera den Konzernumsatz so von 14,6 Mio. Euro auf 18,9 bis 19,2 Mio. Euro und damit um ca. 30 Prozent gesteigert.Das Unternehmen habe die im August von 35 bis 40 Mio. Euro auf 32 bis 35 Mio. Euro abgesenkte Umsatzprognose für das Stammgeschäft ohne Cutanea-Beitrag (0,7 Mio. Euro per Ende September) in 2019 unverändert gelassen und verweise auf die hohe Bedeutung des saisonal starken vierten Quartals. Steffen habe hingegen seine Umsatzschätzung aus Vorsicht von bisher 33,5 Mio. Euro (inkl. 1,3 Mio. Euro von Cutanea) auf 28,7 Mio. Euro reduziert, woraus auch ein etwas höherer Verlust resultiere. Für ein weiteres deutliches Wachstum ab 2020 sehen der Analyst unverändert eine gute Basis, kalkuliere aber nun auch hier etwas vorsichtiger.Unser Kursziel sinkt damit von 8,00 Euro auf 7,10 Euro, das Urteil bleibt aufgrund des deutlichen Potenzials weiterhin "buy", so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 17.10.2019)Börsenplätze Biofrontera-Aktie:Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:5,18 EUR -0,19% (18.10.2019, 10:50)