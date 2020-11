Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

2,99 EUR +1,70% (16.11.2020, 15:30)



Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

2,995 EUR -1,16% (16.11.2020, 16:55)



ISIN Biofrontera-Aktie:

DE0006046113



WKN Biofrontera-Aktie:

604611



Ticker-Symbol Biofrontera-Aktie:

B8F



Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (16.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) weiterhin mit "speculative buy" ein.Mit dem Quartalsbericht habe Biofrontera die vorab gemeldeten Umsatzzahlen bestätigt. Demnach seien im Zeitraum von Juli bis September 4,7 Mio. Euro erlöst worden, rund 8,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Rückgang resultiere maßgeblich aus den negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Geschäft. Insbesondere in den USA seien Praxisbesuche und Behandlungen von aktinischer Keratose erschwert, weswegen der Umsatz dort in Q3 mit 2,75 Mio. Euro um 18,5 Prozent unter dem Vorjahr gelegen habe. Auch die Einnahmen im europäischen Ausland hätten sich um 15,2 Prozent auf 0,38 Mio. Euro reduziert, wobei das Unternehmen in Spanien und Großbritannien Erholungstendenzen sehe.Schon einen Schritt weiter sei der deutsche Markt, auf dem ein Wachstum um 35,9 Prozent auf 1,53 Mio. Euro habe erzielt werden können. Nach neun Monaten habe Biofrontera den Konzernumsatz damit um 9 Prozent auf 20,8 Mio. Euro steigern können. Für das Wachstum sei aber die Einmalzahlung von Maruho in Höhe von 6 Mio. Euro zum Ameluz-Lizenzabschluss für Länder in der Region Südostasien/Ozeanien verantwortlich, die Erlöse aus dem Produktverkauf seien hingegen coronabedingt um 23 Prozent auf 14,3 Mio. Euro zurückgegangen.Dass Biofrontera die Kosten im Griff habe und gut in das vierte Quartal gestartet sei, werte der Analyst als positive Signale. Eine Geschäftsbelebung trotz der Pandemieverschärfung wäre eine gute Ausgangsbasis für das nächste Jahr, in dem sich die Wachstumstreiber wieder stärker durchsetzen sollten. Die Voraussetzung dafür sei allerdings, dass das Unternehmen mit einer Kapitalerhöhung dafür die notwendige finanzielle Grundlage schaffe. Neben der Finanzausstattung würden auch die rechtlichen Auseinandersetzungen ein größeres Risiko darstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Biofrontera-Aktie: