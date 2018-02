ISIN Biofrontera-Aktie:

DE0006046113



WKN Biofrontera-Aktie:

604611



Ticker-Symbol Biofrontera-Aktie:

B8F



NASDAQ Ticker-Symbol Biofrontera-Aktie:

BFRA



Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F, NASDAQ Ticker-Symbol: BFRA) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (23.02.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F, NASDAQ Ticker-Symbol: BFRA) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.Am 19.02.2018 hat der Aufsichtsrat Jürgen Baumann ein Paket von rund 5.016 Biofrontera-Aktien zum Kurs von 4,00 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 20.064,00 EUR entspricht. Am gleichen Tag haben auch Thomas Schaffer und Christoph Dünwald (Vorstandsmitglieder) Biofrontera-Aktien zum Kurs von 4,00 EUR gekauft. Das Transaktionsvolumen lag entsprechend bei 8.000,00 EUR und 30.000,00 EUR. Beide Vorstände haben im Jahr 2017 mehrmals Aktien erworben.Am 15.02.2018 feierte die Biofrontera AG ihren Einstand an der amerikanischen Nasdaq. Für das erst seit einer Woche an der US-Börse notierte Papier läuft es an der NASDAQ sehr gut, so Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär". Langfristig halte Maydorn sogar zweistellige Kurse der Biofrontera-Aktie für möglich, denn fundamental sei bei Biofrontera alles im Lot.Börsenplätze Biofrontera-Aktie:5,98 EUR +4,73% (23.02.2018, 15:14)Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:5,87 EUR 0,00% (23.02.2018, 15:12)