Kurzprofil Bio-Gate AG:



Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antiviralen und antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. (28.04.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Bio-Gate-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, raten die Aktie des Health-Technology-Unternehmens Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) weiterhin zu kaufen.Die Bio-Gate AG habe sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 gemäß der Analystenprognosen entwickelt. Das Unternehmen sei dynamisch gewachsen und habe sich dem Break-even weiter angenähert. Die Umsatzerlöse seien um 21,5% auf 6,24 Mio. EUR (VJ: 5,13 Mio. EUR) angestiegen und das EBITDA habe sich auf -0,34 Mio. EUR (VJ: -0,52 Mio. EUR) verbessert. Parallel hierzu habe sich das Nettoergebnis auf -0,54 Mio. EUR (VJ: -0,80 Mio. EUR) verbessert. Die sehr gute Unternehmensentwicklung sei auf die flexible Produktentwicklung und die gestiegene Nachfrage zurückzuführen. Zudem habe die Covid-19-Pandemie zu einem gestiegenen Bewusstsein von Hygienemaßnahmen sowie den entsprechenden Produkten zum Schutz vor Infektionen geführt.Insbesondere die Geschäftsfelder Dermakosmetik & Wundpflege sowie Industrie & Hygiene hätten einen großen Beitrag zum Wachstum geliefert. So hätten in der Dermakosmetik & Wundpflege zahlreiche erfolgreiche Produkte, z.B. die Reihe "SOS", aufgrund der guten Nachfrage ausgebaut werden und weitere Produktinnovationen wie z.B. Pflegeprodukte mit CBD vorangetrieben werden können. Der Geschäftsbereich Industrie & Hygiene habe von der hohen Nachfrage nach der BG-Imprägnierung profitiert, welche unter anderem im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werde, um großflächige Oberflächen antiviral zu behandeln.Die erfolgreiche Kapitalerhöhung im Januar 2021 mit einem Brutto-Emissionserlös in Höhe von 2,51 Mio. EUR sei bereits teilweise investiert worden in neue Fertigungskapazitäten sowie in den Ausbau des nationalen und internationalen Vertriebs. Diese Investitionen sollten auch eine gute Basis für das weitere Wachstum sein.Das Unternehmen zeige stetige operative Verbesserungen und sollte im laufenden Geschäftsjahr den Break-even erreichen.Auf Basis ihres DCF-Modells bestätigen Matthias Greiffenberger und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Kursziel von 8,00 EUR je Aktie und vergeben weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 28.04.2022)