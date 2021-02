Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der deutsche Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990) und der Corona-Impfstoffhersteller BioNTech würden ihre Zusammenarbeit erweitern. Merck wolle die Lieferung der von BioNTech dringend benötigten Lipide erheblich beschleunigen und die Liefermengen bis Jahresende steigern, wie der DAX-Konzern am Freitag in Darmstadt bekannt gegeben habe.Lipide würden bei der Herstellung des Covid-19-Impfstoffes BNT162b2 zum Einsatz kommen, den BioNTech zusammen mit Pfizer unter dem Namen Comirnaty vermarkte. Dabei werde der Botenstoff des mRNA-Vakzins in eine Art Hülle verpackt, die aus Lipiden bestehe. Diese fettartigen Moleküle seien wichtig, damit die Wirkstoffe des mRNA-Vakzins freigesetzt würden und die Impfung ihre Wirkung entfalten könne.Merck und BioNTech hätten bereits vor der Pandemie zusammengearbeitet und diese Kooperation mit Ausbruch des Corona-Virus intensiviert. In den vergangenen Wochen habe Merck daran gearbeitet, die bereits sehr hohe Produktionskapazität von Lipiden auszubauen, habe es in der Mitteilung weiter geheißen. BioNTech und die Darmstädter würden den Angaben zufolge zurzeit die genauen Anforderungen erarbeiten.Die Impfkampagne in Deutschland sei zuletzt wegen Lieferschwierigkeiten der Hersteller ins Stocken geraten. Wie nach dem "Impfgipfel" jüngst verlautet, liege dies u.a. bei mRNA-Vakzinen an der Belieferung mit Lipiden. Nur wenige Unternehmen in Deutschland könnten diese herstellen, habe es aus der Branche geheißen.Anleger lassen ihre Positionen weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Im Konkurrenzvergleich sei die BioNTech-Aktie noch moderat bewertet. (Analyse vom 05.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)