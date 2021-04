Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech lasse ab sofort einen wichtigen Schritt in der Produktion seines Corona-Impfstoffs auch in Schleswig-Holstein vornehmen. Bei Allergopharma in Reinbek (Kreis Stormarn) habe am Freitag mit einem Besuch von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Landesgesundheitsminister Heiner Garg die Produktion begonnen.Ohne den neuen Standort würde es nicht gelingen, die Impfkampagne wie geplant weiter zu beschleunigen, habe Spahn gesagt. Von den 80 Millionen Impfdosen im zweiten Quartal kämen 50 Millionen von BioNTech. "Da hat Reinbek seinen Anteil."In Reinbek werde nicht der komplette Impfstoff hergestellt. Beim Unternehmen Allergopharma, das zur Dermapharm Holding (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) mit Sitz im bayerischen Grünwald gehöre, werde der dritte von vier Schritten der Produktion vorgenommen, wie der Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier gesagt habe. Zur Zahl der Impfdosen habe er keine Angaben gemacht.Das Beispiel Reinbek zeige nach Spahns Überzeugung, dass keine Zwangslizenzen zur Erhöhung der Impfstoffproduktion nötig seien. BioNTech suche die Zusammenarbeit. "Dass so viele Kooperationen hier bei uns in Deutschland stattfinden können, ist sehr stark für den Standort Deutschland."Nach dem Besuch in Reinbek sei Spahn weiter nach Hamburg gefahren, um dort gemeinsam mit Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) das Impfzentrum der Hansestadt zu besuchen.Sowohl die Aktie von BioNTech als auch die Aktie von Dermapharm hätten sich in den vergangenen Wochen und Monaten extrem stark präsentiert. Beide AKTIONÄR-Empfehlungen bleiben aber aussichtsreich. Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 30.04.2021)Mit Material von dpa-AFX