Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

79,11 EUR -1,90% (04.03.2021, 13:13)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

97,25 USD -7,36% (03.03.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie sei im Einklang mit den anderen Impfstoff-Werten und den schwachen Technologie-Werten zuletzt deutlich unter Druck geraten. Anleger würden derzeit Gewinne bei Werten mitnehmen, die besonders gut gelaufen seien. Fundamental gebe es derweil keine negativen Nachrichten - im Gegenteil. Der Impfstoff von BioNTech habe sich bislang durch extrem gute Daten ausgezeichnet. Nun solle im österreichischen Bundesland Tirol in einem wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekt eingesetzt werden. Mit einer Massenimpfung solle die südafrikanische Variante des Corona-Virus bekämpft werden.Aus charttechnischer Sicht rücke bei BioNTech nun die charttechnisch wichtige Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie in den Fokus. Diese sollte unbedingt verteidigt werden. Anleger, die dem Rat des "Aktionärs" im Dezember gefolgt seien und Teilgewinne mitgenommen hätten, können die aktuelle Korrketur nun gelassen beobachten. Langfristig bleibe "Der Aktionär" allerdings ganz klar bei seiner positiven Einschätzung zu BioNTech. Bei größeren Rücksetzern würden sich hier Kaufchancen ergeben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link