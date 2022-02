Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie komme weiter nicht in Schwung. Am Montagmorgen verliere der Titel auf der Handelsplattform Tradegate 1,3 Prozent auf 136,65 Euro. Damit notiere das Papier aber weiterhin gut 17 Euro über der wichtigen Unterstützung bei 119,00 Euro, dem Januartief.Derzeit würden weiter die weltweite Lockerungen der Corona-Maßnahmen belasten. In Großbritannien beispielsweise solle wohl nun bald auch die Isolationspflicht für Corona-Infizierte fallen. Der britische Premierminister Boris Johnson stelle am Montag seine Pläne dazu vor. Es werde erwartet, dass die britische Regierung ab März lediglich empfehle, im Fall einer Infektion zuhause zu bleiben. Jedoch könnte es auch schwieriger werden, Infektionen überhaupt nachzuweisen, denn auch die bislang kostenlosen Schnelltests sollten Berichten zufolge nicht mehr in der bisherigen Art und Weise verfügbar sein.Zudem würden immer weniger Leute zum Impfen gehen. In Deutschland seien am vergangenen Freitag 156.000 Impfdosen verabreicht worden. Im Hoch seien es Mitte Dezember an einem Tag 1,6 Millionen Dosen gewesen.Im Fokus stehe derzeit weiter die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht. Darüber solle in Deutschland wohl im März entschieden werden. Sollte eine solche Impfplicht tatsächlich kommen und möglicherweise sogar längerfristig, würde dies für die Impfstoffhersteller hohe fest kalkulierbare Einnahmen bedeuten.DER AKTIONÄR bleibe langfristig zuversichtlich, was die weiter Entwicklung von BioNTech angehe. Wichtig werde aber sein, dass das Unternehmen starke News zur weiteren Pipeline liefern könne. Im laufenden Jahr würden hier einige Daten erwartet. Aus charttechnischer Sicht sei kurzfristig wichtig, dass das Januartief nicht unterschritten werde.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie dabei zu bleiben. (Analyse vom 21.02.2022)