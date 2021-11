Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

239,00 EUR -0,79% (19.11.2021, 08:57)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

274,06 USD +0,76% (18.11.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (19.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe am Donnerstag zunächst ihre Aufholjagd fortgesetzt, bevor sie ins Minus gerutscht sei. Bis zum US-Handelsende habe das Papier aber erneut ins Plus drehen und 0,8 Prozent höher bei 274,06 Dollar aus dem Handel gehen können. Damit nähere sich die Aktie mehr und mehr dem Widerstand im Bereich von 300 Dollar. Wahrscheinlich bereits in der kommenden Woche stehe derweil eine weitere wichtige Entscheidung an.Die europäische Arzneimittelbehörde EMA wolle voraussichtlich bereits Ende nächster Woche über die Zulassung des Corona-Impfstoffes von Pfizer/BioNTech für Kinder ab fünf Jahren entscheiden. Die Prüfung der Daten gehe sehr gut voran, habe die EMA am Donnerstag in Amsterdam erklärt. Der Impfstoff sei in der EU bisher nur für Menschen ab zwölf Jahren zugelassen. Zunächst habe die EMA eine Entscheidung bis zum Jahresende angekündigt.Bisher sei in der EU noch kein Corona-Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen. In Israel und den USA dürften Kinder ab fünf Jahre bereits mit dem Pfizer/BioNTech-Präparat geimpft werden.Die Hersteller BioNTech und Pfizer hätten im Oktober beantragt, dass ihr Präparat auch für Kinder von fünf bis elf zugelassen werden sollte. Der US-Hersteller Moderna habe die Erweiterung der Zulassung seines Impfstoffes für Kinder von sechs bis elf Jahren in der EU beantragt.Das Impftempo in Deutschland ziehe derzeit enorm an. Neben Erstimpfungen stünden dabei vor allem sogenannte Booster-Impfungen im Fokus. Wenn nun bald auch Kinder ab fünf Jahren geimpft werden könnten, dürfte die Zahl der Impfungen weiter zunehmen. Das mit Abstand am meisten verimpfte Vakzin in Deutschland sei das aus dem Hause BioNTech/Pfizer. Dementsprechend dürfte dies auch der Aktie weitere Unterstützung verleihen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: