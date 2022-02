Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech zeige sich am Montag in einem sehr schwachen Börsenumfeld relativ stabil. Das Papier verliere auf der Handelsplattform Tradegate am Vormittag 1,3 Prozent.Die Aktie arbeite derzeit nach dem schwachen Verlauf seit Anfang Dezember an einer Bodenbildung. Zuletzt habe das Papier auf US-Dollar-Basis das Januartief bei 135,13 Dollar erfolgreich verteidigen können, was klar positiv zu werten sei. Diese Marke stehe nun auch weiter im Fokus.Zwei Drittel der täglich verabreichten Corona-Impfungen in Deutschland seien derzeit "Booster"-Injektionen. Am vergangenen Donnerstag seien 149.000 Impfdosen gespritzt worden, 102.000 davon seien Auffrischungsimpfungen gewesen. Das gehe aus Daten des Bundesgesundheitsministeriums hervor.Den Grundschutz mit der dafür meist nötigen zweiten Spritze hätten den Daten zufolge nun 62,7 Millionen Menschen oder 75,3 Prozent aller Einwohner. Eine zusätzliche Auffrischungsimpfung hätten demnach mindestens 47,2 Millionen Geimpfte oder 56,7 Prozent der Bevölkerung erhalten. Insgesamt seien 169,7 Millionen Corona-Impfdosen verabreicht worden.Möglicherweise könnten die Booster-Impfungen in Zukunft wieder an Fahrt gewinnen. So plane das Bundesgesundheitsministerium für den Herbst eine strengere Regelung, als das Paul-Ehrlich-Institut bislang vorsehe. Künftig solle ein vollständiger Impfschutz erst nach drei Einzelimpfungen vorliegen. Die letzte Einzelimpfung müsse dabei mindestens drei Monate nach der zweiten erfolgt sein. Diese Regelung solle der Begründung zufolge unter anderem die Auffrischimpfung fördern.Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: